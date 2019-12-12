Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире.
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Life.ruвчера в 22:40

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Известиявчера в 23:49

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

РИА Новостивчера в 21:36
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Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
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Новая технология открывает путь к созданию биокомпьютеров

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В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
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В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
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Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину

Прекращение поставок газа в Словакию через территорию Украины является вполне возможным, Братислава готовится к такому сценарию, заявил заявил министр экономики страны Петер Жига.
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Прощание с Лужковым началось в Москве

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Общество

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области.
REGNUM вчера в 22:24
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru 09 декабря в 16:39
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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

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Общество

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Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
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На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
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В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
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Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
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Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

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Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
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Песков ответил на заявление главы ДНР о лжи Киева в коммюнике

Москва не считает проблемой возможное искажение украинской стороной итогового документа прошедшего в Париже "нормандского саммита", поскольку искомый текст есть и на английском языке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
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