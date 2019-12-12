Армия и оружие
РИА НовостиNational Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире.
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