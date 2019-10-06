Армия и оружие
РИА НовостиNational Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
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В США назвали ещё несуществующий российский бомбардировщик наиболее опасным
Военное обозрениевчера в 07:55
Американские СМИ оценили возможности перспективного бомбардировщика ВКС РФ
Версия.Инфо04 октября в 08:04
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
URA.Ru вчера в 15:04
Политика
Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Космос
NASA опубликовало в Сети звуки Марса
Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
Народные новости вчера в 15:39
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Хоккей
ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
РБК вчера в 19:53
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Армия и оружие
В ДНР сообщили о пожаре после обстрела со стороны ВСУ
В селе Коминтерново загорелся дом из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец вчера в 15:09
Футбол
«Химнасия и Эсгрима» одержала первую победу при Марадоне
Бомбардир.ру вчера в 18:25
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 подо Львовом
Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, не долетев 1,5 км до аэропорта.
RT на русском 04 октября в 07:56
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Наука
Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию
Газета DAILY вчера в 12:58
Армия и оружие
В Пентагоне оценили планы Турции о начале операции в Сирии
РЕН ТВ вчера в 15:28
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Политика
МИД КНДР заявил о провале переговоров с США
Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Армия и оружие
В России завершают модернизацию миномета «Тюльпан» и пушки «Малка»
Работы по модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек "Малка" были завершены компанией "Уралтрансмаш".
Газета.Ru 03 октября в 06:53
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус 04 октября в 11:58
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о впечатлениях от свадьбы Дарьи Клюкиной
Недавно телеведущая рассказала подписчикам о своих впечатлениях.
OAnews вчера в 05:54