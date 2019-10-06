Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики

Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
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