Политика

ИзвестияИзвестияNational Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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National Interest: советские танки делали на «скорую руку»

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Советские танки назвали легкой добычей для войск Гитлера

Lenta.ruвчера в 21:59

National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»

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NI назвал советские танки КВ «катастрофой»

РИА Новостивчера в 18:32
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Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
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Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
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В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались 425 человек.
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Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
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Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию

Больше трех процентов Обновленный макропрогноз Минэкономразвития предполагает, что ускорение экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).
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Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
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Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
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У Холанда 8 голов в 4 матчах за «Боруссию». Он ни разу не отыграл 90 минут

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором гола в матче с «Вердером» (2:3, второй тайм) в рамках 1/8 финала Кубка Германии.
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Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
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Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке

США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе.
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В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости вчера в 00:52
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Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline

Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации

Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.
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Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе

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Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.
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