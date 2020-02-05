Политика
ИзвестияNational Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Авто
Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели к 2022 году
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz намерен в 2022 году представить на рынке около 30 новинок.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Общество
Штаб: эвакуированные из Китая россияне учились там или работали
Interfax-Russia.ru - Граждане России, прибывающие в Тюмень из Китая, не являются туристами, это люди, которые проживали в стране определенное время - учились или работали, сообщил журналистам представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса в среду в Тюмени.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 425 человек
В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались 425 человек.
Происшествия
На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Экономика
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
Больше трех процентов Обновленный макропрогноз Минэкономразвития предполагает, что ускорение экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).
Наука
Кишечный иммунитет готовится к еде заранее
Исследователи из Медицинского института Уолтера и Элизы Холл пишут в Nature Immunology, что сигналом тревоги служит вазоактивный кишечный пептид.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Общество
В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирусом
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Футбол
У Холанда 8 голов в 4 матчах за «Боруссию». Он ни разу не отыграл 90 минут
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором гола в матче с «Вердером» (2:3, второй тайм) в рамках 1/8 финала Кубка Германии.
Происшествия
Жительницу Поморья заподозрили в убийстве мужа за критику блюда
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Политика
Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке
США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе.
Политика
В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции
Авто
Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline
Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
Общество
Получивший с IKEA 25 млрд бизнесмен подал жалобу на ФСБ из-за декларации
Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь лет колонии, утверждает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов.
Политика
Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе
Общество
Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников
В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.