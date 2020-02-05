Политика

ИзвестияИзвестияNational Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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National Interest: советские танки делали на «скорую руку»

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ФАНвчера в 19:37

National Interest назвал советские танки КВ «катастрофой»

РИА Новостивчера в 18:32
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
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Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

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Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

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Врач пояснил, что вкусовые качества пива позволяют много выпить, и люди "накачивают" себя жидкостью.
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На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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