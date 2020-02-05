Политика
ИзвестияNational Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
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У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака
Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Политика
Госдума рассмотрит инициативу о всероссийской минуте молчания 22 июня
Проект закона о ежегодном проведении 22 июня всероссийской минуты молчания рассмотрит Госдума 4 февраля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Хоккей
«Монреаль» одолел «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря буллиту Ковальчука
«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Армия и оружие
Турция захотела защититься в Сирии от Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
Авто
В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition
Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара
Редакцию РБК, принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Здоровье
Онищенко о коварстве пива: Многие не считают его алкоголем
Врач пояснил, что вкусовые качества пива позволяют много выпить, и люди "накачивают" себя жидкостью.
Футбол
В РФС отреагировали на информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Авто
УАЗ представил экспедиционную «буханку»
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Авто
«АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada в январе на 1,2%
АвтоВАЗ в январе 2020 года реализовал в России 21 790 автомобилей LADA – на 1,2% больше, чем годом ранее.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.