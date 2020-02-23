Армия и оружие

РБКРБКNational Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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с чего всё началось
Американский журнал The National Interest назвал российские патроны калибра 12,7×55 мм наиболее странными из используемых, однако оценил их эффективность в статье
, опубликованной 22 февраля.
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