Армия и оружие
РБКNational Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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с чего всё началось
Американский журнал The National Interest назвал российские патроны калибра 12,7×55 мм наиболее странными из используемых, однако оценил их эффективность в статье, опубликованной 22 февраля.Известиявчера в 19:15
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