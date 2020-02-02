Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.
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Эксперт журнала The National Interest
 рассказал об опасности уникальных российских огнеметов "Солнцепек" для США и объяснил, почему же именно американской стороне стоит бояться российского вооружения.
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National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

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National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США

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«Надо бояться»: в США оценили новое российское оружие

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Объяснена опасность российских «Солнцепеков» для США

Lenta.ru12:08
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
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