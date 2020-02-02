Армия и оружие
РБКNational Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек». Об этом заявил американский военный эксперт Майкл Пек в статье журнала The National Interest.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest.Коммерсантъ13:40
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Происшествия
Полиция сообщила о муляже бомбы на теле лондонского террориста
Установлена ли его личность, не уточняется. Злоумышленник напал на прохожих на юге Лондона, два человека получили ножевые ранения.
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Происшествия
В Москве попавшую в ДТП машину разорвало на две части
В Москве автомобиль попал в ДТП и распался на две части. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Футбол
Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон разошлась с новым мужем спустя 12 дней после свадьбы
Фотомодель и актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым мужем кинопродюсером Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы.
Здоровье
Малышева рассказала об уникальной программе в ДРКБ Татарстана
В Татарстане ребенок может пройти программу по выявлению гиперхолестеринемии, а также получить лечение, если у кого-то из взрослых родственников ребенка диагностировали инфаркт или инсульт.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Авто
Названы цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.
Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Наука
Отказ от курения восстанавливает легкие
Рост здоровых клеток легких может спровоцировать отказ от курения.
Происшествия
В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся
На входе в один из дворов в центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места совершения преступления, сообщает Страна.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Армия и оружие
113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка
Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
Происшествия
СК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу бывших полицейских, задержанных по делу Голунова, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Кино
Историческая драма «1917» Сэма Мендеса вышла в прокат
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая
«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.