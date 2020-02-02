Армия и оружие

РБКРБКNational Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек». Об этом заявил американский военный эксперт Майкл Пек в статье журнала The National Interest.
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с чего всё началось
Целью российских тяжелых огнеметных система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72 является зачистка городов, бункеров и тоннелей от сил противника, сообщает журнал The National Interest
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«Надо бояться»: в США оценили новые российские тяжелые огнеметы

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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Рост здоровых клеток легких может спровоцировать отказ от курения.
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