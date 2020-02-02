с чего всё началось

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек». Об этом заявил американский военный эксперт Майкл Пек в статье журнала The National Interest.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Футбол Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.

Здоровье Малышева рассказала об уникальной программе в ДРКБ Татарстана В Татарстане ребенок может пройти программу по выявлению гиперхолестеринемии, а также получить лечение, если у кого-то из взрослых родственников ребенка диагностировали инфаркт или инсульт.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Авто Названы цены на самый бюджетный Kia Seltos для России На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.

Транспорт Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.

Происшествия В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся На входе в один из дворов в центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места совершения преступления, сообщает Страна.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Происшествия СК попросил суд арестовать полицейских по делу Голунова В Басманный суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России о заключении под стражу бывших полицейских, задержанных по делу Голунова, сообщили в пресс-службе суда.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Общество Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».