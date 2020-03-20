Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.

National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

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