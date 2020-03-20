Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
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National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

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National Review (США): Владимир Путин берет Европу в кольцо (National Review)

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В США призвали не делать из России страну-изгоя

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Попытки изолировать Россию толкают ее в объятия Китая — National Interest

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National Interest: из России опасно делать «изгоя»

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Утро.ru10:26
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Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
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Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Российская газета 07:14
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В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

РБК 10:42
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
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Сенегалец из «Карпат» поблагодарил смартфон за то, что «не москаль»

Pravda.Ru 11:05
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать новую вакцину против коронавируса COVID-19.
The GEEK 02:14
Общество

Князь Монако Альберт II заразился коронавирусом

У князя Монако Альберта II обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.
Вестник Кавказа вчера в 11:22
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Ведомости 18 марта в 19:58
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:12
Экономика

Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму

Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
Вести.Ru 03:04
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru вчера в 10:59
Энергетика

Сечин заявил, что Россия не занимается демпингом цен на нефть

На цену нефти оказывают давление политические факторы, а не экономические, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
News.ru 10:45
Здоровье

ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Evo-rus.com 10:03
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости 09:07
Спорт

Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
RT на русском 08:23
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Что происходит 09:05
Общество

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 11:10
Политика

Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Газета.Ru вчера в 08:30
Происшествия

Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку баллончик

Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку газовый баллончик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.
Газета.Ru 11:20
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
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«Победа» вывезла из Черногории в РФ 382 российских туриста

РЕН ТВ вчера в 17:35
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
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Договор между РСФСР и Веймарской республикой о восстановлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов, заключённый 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных, ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений; помимо этого Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов Советским правительством.
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