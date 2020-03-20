Политика
РИА НовостиNational Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»
Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
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Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Технологии
Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10
"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце
Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать новую вакцину против коронавируса COVID-19.
Общество
Князь Монако Альберт II заразился коронавирусом
У князя Монако Альберта II обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Экономика
Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму
Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Энергетика
Сечин заявил, что Россия не занимается демпингом цен на нефть
На цену нефти оказывают давление политические факторы, а не экономические, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Спорт
Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Наука
Механизм появления коронавируса раскрыт
Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Общество
В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
Политика
Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается
В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ
Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Происшествия
Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку баллончик
Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку газовый баллончик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
«Победа» вывезла из Черногории в РФ 382 российских туриста
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.