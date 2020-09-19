National Interest оценил шансы США против российского «Авангарда»
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28 февраля в Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты. 19 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ была вынуждена создать оружие, подобное "Авангарду", из-за действий США.В источнике
С чего всё началось
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» с ее способностью маневрировать и гиперзвуковой скоростью — серьезный вызов для США, пишет военный эксперт Питер Сучиу в материале для журнала The National Interest
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