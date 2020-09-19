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National Interest оценил шансы США против российского «Авангарда»

28 февраля в Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты. 19 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ была вынуждена создать оружие, подобное "Авангарду", из-за действий США.В источнике
С чего всё началось
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» с ее способностью маневрировать и гиперзвуковой скоростью — серьезный вызов для США, пишет военный эксперт Питер Сучиу в материале для журнала The National Interest
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Известия17:42
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Российская газета

National Interest: Российский «Авангард» является серьезным вызовом для США

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National Interest оценил шансы США против российских «Авангардов»

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Американские журналисты заявили о способности российского «Авангарда» разрушить оборону США

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В США отказались считать гиперзвуковой «Авангард» серьезной угрозой

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Военный эксперт Сивков рассказал, кого сдержит российский «Авангард»

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Американские эксперты оценили шансы США против российского «Авангарда»

Телеканал 360°20:15

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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