28 февраля в Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты. 19 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ была вынуждена создать оружие, подобное "Авангарду", из-за действий США.

С чего всё началось Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» с ее способностью маневрировать и гиперзвуковой скоростью — серьезный вызов для США, пишет военный эксперт Питер Сучиу в материале для журнала The National Interest Известия 17:42