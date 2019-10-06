Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNational Interest перечислил опасные российские бомбардировщики

Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории. Издание заявило, что большая часть российской военной техники устарела, но есть некоторые экземпляры, которые остаются мощными и опасными.
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