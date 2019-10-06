Армия и оружие
Газета.RuNational Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории. Издание заявило, что большая часть российской военной техники устарела, но есть некоторые экземпляры, которые остаются мощными и опасными.
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Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили три авиабомбы времен ВОВ
Общественное телевидение России вчера в 05:20
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Единоборства
UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью
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Sports.ru 02:39
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС 22:09
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Хоккей
Свечников набрал два очка в победном матче «Каролины» с «Вашингтоном»
Автором победной шайбы стал Джейк Гардинер. В составе гостей Андрей Свечников отдал две результативные передачи.
Матч ТВ 22:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Политика
Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией
Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
Политика Сегодня вчера в 03:40
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ вчера в 12:51
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения
Взгляд.ру вчера в 08:13
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна 19:17
Происшествия
На Алтае четверо изнасиловали женщину и угнали такси
Аргументы и Факты 10:17
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Футбол
Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»
Газета.Ru 11:59
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Политика
Нидерланды решили не называть себя Голландией
Нидерландское правительство решило, что страна больше не будет называть себя Голландией.
Газета.Ru 22:25
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза 01:16
Технологии
В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола
На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".
Вести.Финанс вчера в 00:50
Здоровье
О чем сигнализирует дергающийся глаз
Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец 22:04
Здоровье
Медиков, уходящих из НИИ им. Блохина, могут не взять в госучреждения
Радио Комсомольская правда вчера в 10:18
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 15:04
Политика
Трамп призвал к импичменту Ромни
Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение с очередным выпадом в адрес сенатора-однопартийца Митта Ромни, теперь призвав к его импичменту.
РИА Новости 15:57
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Футбол
Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России
Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47