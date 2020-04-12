Армия и оружие
ИзвестияNational Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс. Об этом 12 апреля написали в американском издании National Interest. По мнению издания, «Искандеры» вместе с четким планом преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием.
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Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков
Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
Происшествия
В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
В промышленной зоне Тольятти загорелись деревянные поддоны, после чего пожар перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика.
RT на русском 08:03
Армия и оружие
В России отмечают День войск противовоздушной обороны
Вести.Ru вчера в 23:06
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Игры
СМИ: Capcom работает над ремейком Resident Evil 4
По информации VGC, игрой занимается студия M-Two, которая ранее участвовала в разработке ремейка Resident Evil 3. Работа над обновленной версии ведется с 2018 года.
CyberSport.ru 12:13
Экономика
РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%
Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 11:36
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Музыка
Российские артисты записали песню в благодарность врачам
Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
РИА Новости вчера в 13:39
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Экономика
Эксперты рассказали о последствиях для бизнеса от пропускного режима в Москве
Введение в Москве с понедельника, 13 апреля, пропускного режима в связи с распространением коронавируса отразится на всех отраслях экономики столицы, считают эксперты, опрошенные «Известиями».
Известия 10 апреля в 20:16
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Транспорт
Трассы в Саратовской области встали в огромные пробки из-за метели
В связи с непогодой Госавтоинспекция ввела временное ограничение на движение всех видов транспорта с 312-го по 380-й километр автодороги Р-22 "Каспий" трассы М-4 "Дон" в Саратовском, Татищевском и Красноармейском районах.
Народные новости 12:42
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Армия и оружие
Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса
Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.
Новостной фронт 13:21
Общество
Семьи получат выплату в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
Как пояснила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева, выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Волжская коммуна 10 апреля в 06:39
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Известия вчера в 16:43
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43