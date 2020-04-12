с чего всё началось

Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс. Об этом 12 апреля написали в американском издании National Interest. По мнению издания, «Искандеры» вместе с четким планом преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием.

Авто Российские автозаводы массово возобновляют работу Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода. 3

Транспорт В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса.

Политика Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. 57

Наука Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post. 1

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 727

Здоровье На Кубани зарегистрировали 31 новый случай коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб. 100

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,4K

Энергетика Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки. 440

Здоровье США заставили Индию продать запасы лекарств от коронавируса По информации «Вести недели», индийским властям под давлением США пришлось пойти на уступки и продать имевшиеся в Индии запасы гидроксихлорохина, который, по мнению американских медиков, помогает при борьбе с COVID-19. 1

Шоу-бизнес Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет. 631

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 426