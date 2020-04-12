Армия и оружие
ИзвестияNational Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс. Об этом 12 апреля написали в американском издании National Interest. По мнению издания, «Искандеры» вместе с четким планом преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием.
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Российские комплексы "Искандер" являются эффективным оружием и "большой проблемой", которой боится НАТО, пишет американское издание The National Interest.Вести.Ru12:30
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Журналист NI объяснил, почему НАТО боится российских систем «Искандер»
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