Армия и оружие
Российская газетаNational Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
Автор Калеб Ларсон с первых строк не скупится на похвалу. Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превзошел бы любой другой танк, с которым столкнулся.
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с чего всё началось
Журналист американского издания National Interest Калеб Ларсон посвятил свою новую статью советско-российскому танку Т-95, разработка которого была приостановлена.BaltNews.eeвчера в 09:27
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National Interest: 152-миллиметровая пушка Т-95 превратила бы жизнь НАТО в «кошмар»
Политика Сегоднявчера в 23:13
Несостоявшийся кошмар НАТО: какой российский танк в США назвали «мечтой танкиста»
BaltNews.eeвчера в 09:27
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Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
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Трамп поставил на кон судьбу Америки
Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер.
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В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей
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