с чего всё началось

Автор Калеб Ларсон с первых строк не скупится на похвалу. Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превзошел бы любой другой танк, с которым столкнулся.

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Авто Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.

Общество Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на домашний карантин Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов, а также сотрудников аппарата Совфеда, которым больше 65 лет, уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы.

Общество ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.

Кино Звезда «Чужих» Майкл Бин снимется в сериале «Мандалорец» Известный американский актер Майкл Бин, который хорошо знаком публике по съемкам в фильмах «Терминатор» и «Чужие», может присоединиться к работе над вторым сезоном сериала «Мандалорец».

Общество Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658 За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.

Общество Меркель проверилась на коронавирус Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.

Энергетика Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией Член комиссии властей штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.

Политика Совфед освободил Коржинека от должности замгенпрокурора РФ Москва, 25 марта 2020, 11:04 — REGNUM Совфед освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Экономика ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом «Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.

Политика Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.

Политика Трамп поставил на кон судьбу Америки Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер.

Финансы Курс евро опустился ниже 84 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 84 рубля.