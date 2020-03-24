Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаNational Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Автор Калеб Ларсон с первых строк не скупится на похвалу. Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превзошел бы любой другой танк, с которым столкнулся.
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с чего всё началось
Журналист американского издания National Interest Калеб Ларсон посвятил
 свою новую статью советско-российскому танку Т-95, разработка которого была приостановлена.
BaltNews.eeвчера в 09:27

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National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Российская газетавчера в 04:10

National Interest: 152-миллиметровая пушка Т-95 превратила бы жизнь НАТО в «кошмар»

Политика Сегоднявчера в 23:13

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Piter.tvвчера в 05:24

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

РИА Новостивчера в 22:14

The National Interest (США): российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest)

ИноСМИ23 марта в 23:23

В США считают, что Т-95 мог бы стать «мечтой танкиста»

ГЛАС.RUвчера в 06:22

Несостоявшийся кошмар НАТО: какой российский танк в США назвали «мечтой танкиста»

BaltNews.eeвчера в 09:27
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали в Коммунарке воспаление легких

Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой находятся в больнице с воспалением легких.
Интерфакс 05:44
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество

В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона

REGNUM 04:14
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Известия 03:20
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Движок 04:37
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на домашний карантин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов, а также сотрудников аппарата Совфеда, которым больше 65 лет, уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы.
Московский Комсомолец 04:38
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru вчера в 10:06
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Кино

Звезда «Чужих» Майкл Бин снимется в сериале «Мандалорец»

Известный американский актер Майкл Бин, который хорошо знаком публике по съемкам в фильмах «Терминатор» и «Чужие», может присоединиться к работе над вторым сезоном сериала «Мандалорец».
Дни24 05:46
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
RT на русском 04:05
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658

За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.
RT на русском 04:39
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Экономика

В Пензенской области хотят ограничить вывоз продовольственных товаров

Для разработки плана будет создан оперативный штаб. Глава региона перечислил задачи, которые он должен решить.
ПензаИнформ 03:46
Энергетика

Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии властей штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:34
Экономика

Moody’s назвало Россию в числе стран ОПЕК+, устойчивых к внешним шокам

Moody's считает, что страны, имеющие больше шансов «выдержать шторм», это те, которые способны значительно увеличить добычу нефти даже при низких ценах, а также те, кто в 2015-2016 годах продемонстрировал способность сократить расходы.
BFM.ru 02:55
Политика

Совфед освободил Коржинека от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:04 — REGNUM Совфед освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес

Петросян обвинил Степаненко в хищении имущества

Экспресс газета 03:54
Экономика

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Происшествия

Женщина сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания

Жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым.
Lenta.ru 05:08
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Футбол

«Оренбург» остановил тренировочный процесс из-за коронавируса

«Оренбург» объявил о прекращении тренировок команды с 25 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.
Sport24.ru 04:31
Политика

Трамп поставил на кон судьбу Америки

Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер.
Взгляд.ру 04:06
Финансы

Курс евро опустился ниже 84 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 84 рубля.
ТАСС 03:51
Общество

В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Ранее, как сообщало РИА Новости, депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантинных мер в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 03:20
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Основной боевой танк
Российский проект перспективного основного боевого танка четвёртого поколения, находившийся в разработке в конструкторском бюро УКБТМ с 1990 по 2010 годы. Из-за высокого уровня секретности большая часть информации об этом танке основывается на непроверенных данных.
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