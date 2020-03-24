Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNational Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
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с чего всё началось
Журналист американского издания National Interest Калеб Ларсон посвятил
 свою новую статью советско-российскому танку Т-95, разработка которого была приостановлена.
BaltNews.eeвчера в 09:27

Подробнее о событии

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Российская газетавчера в 04:10

National Interest: 152-миллиметровая пушка Т-95 превратила бы жизнь НАТО в «кошмар»

Политика Сегоднявчера в 23:13

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Piter.tvвчера в 05:24

Дотянуться до России: зачем армии США новая сверхдальнобойная гаубица

РИА Новости01:00

The National Interest (США): российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest)

ИноСМИ23 марта в 23:23

В США считают, что Т-95 мог бы стать «мечтой танкиста»

ГЛАС.RUвчера в 06:22

Несостоявшийся кошмар НАТО: какой российский танк в США назвали «мечтой танкиста»

BaltNews.eeвчера в 09:27
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Здоровье

Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом

Италия оказалась главным очагом распространения эпидемии в Европе.
Взгляд.ру 01:14
Общество

На создание средств профилактики коронавируса выделили 1,4 млрд рублей

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.
РИА Новости 02:34
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина

Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
ФАН вчера в 20:12
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Происшествия

У умершего в Москве пациента не нашли коронавирус

Пациент больницы имени Мухина в Москве, который поступил туда с диагнозом пневмония, умер из-за недостаточности внутренних органов, заявил Департамент здравоохранения Москвы.
Коммерсантъ 02:32
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

РБК подсчитал, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Футбол

Арбитр Федотов об уходе с «Матч ТВ» после игры «Зенита» и ЦСКА: «Азмун нанес травму. У Облякова три дырки в ноге от шипов»

После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».
Sports.ru вчера в 10:59
Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС вчера в 18:06
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Политика

Конгрессмены США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Ряд членов комитета палаты представителей США по иностранным делам обратились к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.
News.ru вчера в 21:29
Кино

Премьера фильма о чудо-женщине перенесена из-за коронавируса

News.ru 02:27
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Политика

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Здоровье

Больницы Петербурга приостановили плановую госпитализацию

Во вторник, 24 марта, главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление, которым временно запретила плановую госпитализацию в городские стационары.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:26
Общество

В Петербурге подтвердился еще один случай коронавируса

Новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердился в Санкт-Петербурге к вечеру вторника, 24 марта.
Известия вчера в 16:04
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
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Основной боевой танк
Российский проект перспективного основного боевого танка четвёртого поколения, находившийся в разработке в конструкторском бюро УКБТМ с 1990 по 2010 годы. Из-за высокого уровня секретности большая часть информации об этом танке основывается на непроверенных данных.
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