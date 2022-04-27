Газета.RuNational Review: США и Россия начали новую нефтяную войнуУкраинский кризис привел стал началом холодной войны на нефтяном рынке, считает обозреватель National Review Джозеф Салливан.РИА НовостиНа нефтяном рынке началась холодная война между Россией и странами Запада.РЕН ТВ"Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке", — добавил он.РИА НовостиСалливан указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDiscover24Комсомольская правдаИноСМИРЕН ТВЯмал-МедиаИА Красная ВеснаПодробнее о событииNational Review: на рынке нефти началась новая холодная война между Россией и ЗападомРЕН ТВ22:32National Review: На нефтяном рынке началась холодная войнаLife.ru18:08В США заявили о начале новой холодной войныОбщественная служба новостейвчера в 15:21National Review: США и Россия начали новую нефтяную войнуГазета.Ruвчера в 16:31Журналист Салливан назвал цены на нефтяном рынке свидетельством новой холодной войныLenta.ruвчера в 16:03National Review: Украинский кризис стал началом холодной войны на нефтяном рынкеКомсомольская правда17:23National Review: Запад и Россия начали новую холодную войну на нефтяном рынкеРИА Новостивчера в 15:08Показать ещёОценить135Поделиться