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National Review: США и Россия начали новую нефтяную войну

Украинский кризис привел стал началом холодной войны на нефтяном рынке, считает обозреватель National Review Джозеф Салливан.
РИА Новости
На нефтяном рынке началась холодная война между Россией и странами Запада.
РЕН ТВ
"Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке", — добавил он.
РИА Новости
Салливан указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent.
РИА Новости

Подробнее о событии

National Review: на рынке нефти началась новая холодная война между Россией и Западом
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National Review: На нефтяном рынке началась холодная война
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В США заявили о начале новой холодной войны
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