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National Review: США и Россия начали новую нефтяную войну

Обозреватель издания Джозеф Салливан напомнил, что окончание "холодной войны" стало началом существования единого нефтяного рынка, на котором происхождение нефти не имеет значения при ценообразовании.
Газета.Ru
"Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке", — добавил он.
РИА Новости
Салливан указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent.
РИА Новости
По мнению Салливана раскол, на мировом энергетическом рынке повлечет за собой последствия, которые затронут и другие сферы деятельности.
Комсомольская правда

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