Газета.RuNational Review: США и Россия начали новую нефтяную войнуОбозреватель издания Джозеф Салливан напомнил, что окончание "холодной войны" стало началом существования единого нефтяного рынка, на котором происхождение нефти не имеет значения при ценообразовании.Газета.Ru"Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке", — добавил он.РИА НовостиСалливан указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent.РИА НовостиПо мнению Салливана раскол, на мировом энергетическом рынке повлечет за собой последствия, которые затронут и другие сферы деятельности.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКомсомольская правдаИноСМИЯмал-МедиаПодробнее о событииЖурналист Салливан назвал цены на нефтяном рынке свидетельством новой холодной войныLenta.ruвчера в 16:03National Review: украинский кризис стал причиной холодной войны на рынке нефтиЯмал-Медиа17:15National Review: США и Россия начали новую нефтяную войнуГазета.Ruвчера в 16:31National Review: Украинский кризис стал началом холодной войны на нефтяном рынкеКомсомольская правда17:23National Review: новая «холодная война» началась на нефтяном рынкеNVLвчера в 15:42В США заявили о начале новой холодной войныОбщественная служба новостейвчера в 15:21National Review: Запад и Россия начали новую холодную войну на нефтяном рынкеРИА Новостивчера в 15:08Показать ещёОценить79Поделиться