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Nature Food: ядерная война России и США привела бы к гибели более пяти миллиардов людей

Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришли
 ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в понедельник.
РИА Новости
Результаты опубликованы в журнале Nature Food.
Газета.Ru
Результатом такого столкновения станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете, отметили ученые.
Комсомольская правда
"Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли", - указано в докладе.
РИА Новости

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