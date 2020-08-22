Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

Навального доставили из омской больницы в аэропорт

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившегося в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционера Алексея Навального вывезли из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1. На реанимобиле его доставили в аэропорт, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter
.
Коммерсантъ20:07
Подробнее о событии
Новый Омск

Рано утром Алексей Навальный покинул Омск на медицинском джете

Новый Омск23:04
ТАСС

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

ТАСС19:50
БК55

Навального увезли из омской больницы в Германию

БК5521:25
URA.Ru

Навального вывезли из больницы в аэропорт втайне от близких

URA.Ru20:08
Коммерсантъ

Навального привезли из БСМП №1 в омский аэропорт

Коммерсантъ20:07
Известия

Скорая с Навальным направилась в аэропорт Омска

Известия19:52
Om1.ru

Навального в состоянии комы экстренно вывезли из Омска в Германию. День третий. LIVE

Om1.ru00:30

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".
РИА Новостивчера в 09:28
389

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
61

Глава ВПП считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

ВПП во время пандемии Бисли сообщил, что с началом пандемии организация должна была ориентировать свою деятельность на помощь новым группам, которые оказались наиболее уязвимы в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией.
ТАСС01:09
1