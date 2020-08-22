Навального доставили из омской больницы в аэропорт
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Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившегося в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционера Алексея Навального вывезли из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1. На реанимобиле его доставили в аэропорт, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter
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