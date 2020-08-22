Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Алексей Навальный доставлен на лечение в больницу в Берлине

В берлинскую клинику для прохождения лечения доставлен оппозиционер Алексей Навальный, 22 августа сообщает корреспондент РИА Новости. Напоминаем, Алексей Навальный вылетел рейсом Томск — Москва 20 августа.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Навального доставили в клинику в Берлине

РИА Новости05:05
Lenta.ru

Навального доставили в берлинскую клинику

Lenta.ru06:11
Вести.Ru

Сокращено число полицейских, дежурящих у клиники, куда доставили Навального

Вести.Ru06:54
РБК

Навального доставили в берлинский госпиталь

РБК06:34
RT на русском

Кортеж из скорых в сопровождении полиции приехал к немецкой больнице «Шарите» — видео

RT на русском05:00
Взгляд.ру

Навального доставили в немецкую клинику

Взгляд.ру04:38
Коммерсантъ

Навального привезли в больницу в Берлине

Коммерсантъ04:30

Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение российского блогера Алексея Навального в Омске, отметив, что его семья была максимально корректна и внимательна по отношению к врачам, а его окружение, напротив, устроило "вакханалию".
РИА Новости07:54
33

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
485

Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
6