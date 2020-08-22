Алексей Навальный доставлен на лечение в больницу в Берлине
Смотрите также
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
Глава ВОЗ оценил сроки завершения пандемии коронавируса
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Алла Пугачева приучает детей к работе в саду и огороде
Подольская подарит Преснякову второго ребенка
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Борец Сидаков узнал об эскортном прошлом жены и выгнал ее со свадьбы
В Ярославле на месте обрушения дома найдено тело второй погибшей
Статус особо охраняемой территории получит шихан Куштау в Башкирии
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
СССР расплачивался по ленд-лизу с США золотом и ресурсами
Жителям России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
Навального разрешили отправить на лечение в Германию
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию
Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального
Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
В берлинскую клинику для прохождения лечения доставлен оппозиционер Алексей Навальный, 22 августа сообщает корреспондент РИА Новости. Напоминаем, Алексей Навальный вылетел рейсом Томск — Москва 20 августа.В источнике
Подробнее о событии