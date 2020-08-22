Навального доставили в берлинскую клинику. Врачи оценили его состояние
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Шесть автомобилей скорой помощи перегородили вход в клинику в Берлине, куда доставили оппозиционера. Его на носилках уже занесли внутрь. По данным иностранных врачей, его состояние после перелета стабильно.В источнике
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