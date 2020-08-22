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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Навального доставили в берлинскую клинику. Врачи оценили его состояние

Шесть автомобилей скорой помощи перегородили вход в клинику в Берлине, куда доставили оппозиционера. Его на носилках уже занесли внутрь. По данным иностранных врачей, его состояние после перелета стабильно.В источнике
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РБК

Навального доставили в берлинский госпиталь

РБК06:34
Эхо Москвы

Омские врачи предложили немецкой клинике Шарите помощь в лечении Алексея Навального

Эхо Москвы07:04
РИА Новости

Навального доставили в клинику в Берлине

РИА Новости05:05
RT на русском

Кортеж из скорых в сопровождении полиции приехал к немецкой больнице «Шарите» — видео

RT на русском05:00
URA.Ru

Навального провезли по Берлину в кортеже из 10 машин. Вход в клинику перегородили «скорые»

URA.Ru04:59
Коммерсантъ

Навального привезли в больницу в Берлине

Коммерсантъ04:30
Lenta.ru

Навального доставили в берлинскую клинику

Lenta.ru06:11

Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

Участники субботней акции "Кормим голубей", посвященной на этот раз поддержке находящегося в коме Алексея Навального, жителей Беларуси и Хабаровска и защитникам Куштау, встали вдоль Невского проспекта у Гостиного двора.
ЗакC.Ру09:33
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Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж

Как сообщает РИА Новости, в связи с тем, что бригада немецких медиков, прибывшая самолетом в Омск, признала его транспортабельным, а также идя навстречу настоятельным просьбам родных Алексея Навального, врачи не стали возражать против транспортировки общественного деятеля в Германию.
Территория новостейвчера в 12:20
4,5K

Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
RT на русском09:16

Мишустин примет участие в церемонии открытия форума «Армия-2020»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 августа примет участие в церемонии открытия военно-технического форума "Армия-2020" и международных игр "АрМИ-2020" в парке "Патриот", сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС05:40

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъ06:46
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