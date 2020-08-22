Навального доставили в берлинскую клинику. Врачи оценили его состояние

Шесть автомобилей скорой помощи перегородили вход в клинику в Берлине, куда доставили оппозиционера. Его на носилках уже занесли внутрь. По данным иностранных врачей, его состояние после перелета стабильно.