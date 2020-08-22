Навального доставили в берлинскую клинику
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Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», сообщает РИА Новости. Около 11:30 по московскому времени к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы. Навального на носилках занесли внутрь.В источнике
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