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Lenta.ru
Lenta.ru

Навального доставили в берлинскую клинику

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», сообщает РИА Новости. Около 11:30 по московскому времени к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы. Навального на носилках занесли внутрь.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Навального доставили в берлинский госпиталь

РБК06:34
Lenta.ru

Навального доставили в берлинскую клинику

Lenta.ru06:11
REGNUM

Навального доставили в Берлин в стабильном состоянии

REGNUM03:54
RT на русском

Кортеж из скорых в сопровождении полиции приехал к немецкой больнице «Шарите» — видео

RT на русском05:00
URA.Ru

Навального провезли по Берлину в кортеже из 10 машин. Вход в клинику перегородили «скорые»

URA.Ru04:59
РИА Новости

Навального доставили в клинику в Берлине

РИА Новости05:05
ИА Красная Весна

В ожидании Навального у берлинской клиники собрались журналисты

ИА Красная Весна03:45

МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35

Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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