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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Навального доставили в берлинскую клинику. Врачи оценили его состояние

Шесть автомобилей скорой помощи перегородили вход в клинику в Берлине, куда доставили оппозиционера. Его на носилках уже занесли внутрь. По данным иностранных врачей, его состояние после перелета стабильно.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Навального доставили в берлинский госпиталь

РБК06:34
Lenta.ru

Навального доставили в берлинскую клинику

Lenta.ru06:11
REGNUM

Навального доставили в Берлин в стабильном состоянии

REGNUM03:54
РИА Новости

Навального доставили в клинику в Берлине

РИА Новости05:05
RT на русском

Кортеж из скорых в сопровождении полиции приехал к немецкой больнице «Шарите» — видео

RT на русском05:00
URA.Ru

Навального провезли по Берлину в кортеже из 10 машин. Вход в клинику перегородили «скорые»

URA.Ru04:59
Вести.Ru

Сокращено число полицейских, дежурящих у клиники, куда доставили Навального

Вести.Ru06:54

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Весна10:02