Навального перевезли из больницы в аэропорт Омска
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Реанимобиль вывез Алексея Навального с территории больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что его доставили в аэропорт, откуда специальным медицинским самолетом отправят на лечение в Германию.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционера Алексея Навального вывезли из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1. На реанимобиле его доставили в аэропорт, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter
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