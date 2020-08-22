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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Навального перевезли из больницы в аэропорт Омска

Реанимобиль вывез Алексея Навального с территории больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что его доставили в аэропорт, откуда специальным медицинским самолетом отправят на лечение в Германию.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционера Алексея Навального вывезли из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1. На реанимобиле его доставили в аэропорт, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter
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Коммерсантъ20:07
Подробнее о событии
Новый Омск

Рано утром Алексей Навальный покинул Омск на медицинском джете

Новый Омск23:04
БК55

Навального увезли из омской больницы в Германию

БК5521:25
ТАСС

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

ТАСС19:50
Коммерсантъ

Навального привезли из БСМП №1 в омский аэропорт

Коммерсантъ20:07
Известия

Скорая с Навальным направилась в аэропорт Омска

Известия19:52
URA.Ru

Навального вывезли из больницы в аэропорт втайне от близких

URA.Ru20:08
Om1.ru

Навального вывезли из реанимации омской больницы в аэропорт и эвакуируют в Германию

Om1.ru20:15

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