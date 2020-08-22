Навального перевезли из больницы в аэропорт Омска
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Реанимобиль вывез Алексея Навального с территории больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что его доставили в аэропорт, откуда специальным медицинским самолетом отправят на лечение в Германию.В источнике
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Самолёт, который вылетел из Германии за Навальным, приземлился в аэропорту Омска
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