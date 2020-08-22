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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Навального перевезли из больницы в аэропорт Омска

Реанимобиль вывез Алексея Навального с территории больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что его доставили в аэропорт, откуда специальным медицинским самолетом отправят на лечение в Германию.В источнике
С чего всё началось
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившегося в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила
 в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
РБК20:42
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Навального доставили в немецкую клинику

Взгляд.ру04:38
КП - Омск

Появилось видео, как Навального везут из омской больницы в аэропорт

КП - Омск23:13
Фонтанка.Ру

Самолёт, который вылетел из Германии за Навальным, приземлился в аэропорту Омска

Фонтанка.Рувчера в 02:38
БК55

Навального увезли из омской больницы в Германию

БК5521:25
ТАСС

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

ТАСС19:50
Om1.ru

Навального вывезли из реанимации омской больницы в аэропорт и эвакуируют в Германию

Om1.ru20:15
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Рано утром Алексей Навальный покинул Омск на медицинском джете

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