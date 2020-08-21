Навального увезли из больницы в омский аэропорт

Оппозиционера Алексея Навального погрузили в реанимобиль и увезли из больницы в омский аэропорт. Он продолжит лечение в немецкой клинике «Шарите» в Берлине. Отмечается, что в аэропорт реанимобиль сопровождает полиция.