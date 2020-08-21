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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Навального увезли из больницы в омский аэропорт

Оппозиционера Алексея Навального погрузили в реанимобиль и увезли из больницы в омский аэропорт. Он продолжит лечение в немецкой клинике «Шарите» в Берлине. Отмечается, что в аэропорт реанимобиль сопровождает полиция.В источнике
С чего всё началось
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившего в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила
 в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
РБК20:42
Подробнее о событии
КП - Омск

Появилось видео, как Навального везут из омской больницы в аэропорт

КП - Омск23:13
Новый Омск

Рано утром Алексей Навальный покинул Омск на медицинском джете

Новый Омск23:04
URA.Ru

Навального вывезли из больницы в аэропорт втайне от близких

URA.Ru20:08
БК55

Навального увезли из омской больницы в Германию

БК5521:25
Известия

Скорая с Навальным направилась в аэропорт Омска

Известия19:52
ТАСС

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

ТАСС19:50
Om1.ru

Навального вывезли из реанимации омской больницы в аэропорт и эвакуируют в Германию

Om1.ru20:15

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новостивчера в 16:28
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