Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в Facebook. По его словам, это сделали ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией.

Сергей Ерофеев продюсер Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей.