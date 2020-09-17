Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Смотрите также
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО
Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой»
Глава МВД Украины призвал Лукашенко «попить водички» и успокоиться
Любовница Сергея Глушко обнародовала кадры его измены Наташе Королевой
Турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна
Foton расширит модельную линейку двумя новыми пикапами
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Apple презентовала новое обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Ураган обрушился на южные штаты США
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Volvo представила в России две обновленные модели
Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в Facebook. По его словам, это сделали ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией.В источнике
Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей.
С чего всё началось
Ерофеев написал в Facebook
, что «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией», 17 сентября выдвинул Навального на Нобелевскую премию.
Подробнее о событии
С кем Алексею Навальному придется соперничать за Нобелевскую премию мира. Список
Znak.comвчера в 07:00
Профессор американского университета Ратгерс считает, что Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира
Эхо Москвы16 сентября в 14:05