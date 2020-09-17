Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев. Ранее номинировать предложили среди прочих президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.В источнике
Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей.
С чего всё началось
«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его [Алексея Навального] на Нобелевскую премию мира», — написал
17 сентября профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев в Facebook.
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