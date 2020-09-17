Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев. Ранее номинировать предложили среди прочих президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.В источнике
Сергей Ерофеевпродюсер
Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей.
С чего всё началось
«Сегодня ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его [Алексея Навального] на Нобелевскую премию мира», — написал
 17 сентября профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев в Facebook.
Фонтанка.Ру05:57
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ07:51
Новые Известия

Алексея Навального предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Новые Известиявчера в 14:36
Znak.com

С кем Алексею Навальному придется соперничать за Нобелевскую премию мира. Список

Znak.com07:00
Фонтанка.Ру

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Некоторые из подписавшихся раньше отрицательно относились к его деятельности

Фонтанка.Ру05:57
Дождь

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Дождь06:50
РИА Новости

Профессор американского вуза: Навального выдвинули на Нобелевскую премию

РИА Новости07:24
Эхо Москвы

Профессор американского университета Ратгерс считает, что Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира

Эхо Москвывчера в 14:05

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.
Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
РИА Новости07:13
160

В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек
Интерфакс06:27
67

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,3K

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
3

Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ

Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием "Метатель цветов", сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Газета.Ru07:18

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,4K