Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев. Ранее номинировать предложили среди прочих президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.В источнике
Сергей Ерофеевпродюсер
Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение. Даже те коллеги, которые считают, что Нобелевская премия мира несколько дискредитирована, согласны дать ей шанс, если ее получит Алексей.
С чего всё началось
Ерофеев написал в Facebook
, что «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией», 17 сентября выдвинул Навального на Нобелевскую премию.
Телеканал 360°05:48
Подробнее о событии
Znak.com

С кем Алексею Навальному придется соперничать за Нобелевскую премию мира. Список

Znak.com07:00
Вести.Ru

Американские ученые выдвинули Навального на Нобелевскую премию

Вести.Ru08:18
Газета.Ru

В Совфеде назвали «пакостью» выдвижение Навального на Нобелевскую премию

Газета.Ru08:36
РИА Новости

Профессор американского вуза: Навального выдвинули на Нобелевскую премию

РИА Новости07:24
Известия

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Известия09:03
Дождь

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Дождь06:50
Эхо Москвы

Профессор американского университета Ратгерс считает, что Навального следует номинировать на Нобелевскую премию мира

Эхо Москвывчера в 14:05

Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ

Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:52

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
284

Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.
РИА Новости05:39
3

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты08:05
315

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
430

В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22