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Ведомости
Ведомости

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите».В источнике
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Газета.Ru

Навального выписали из берлинской клиники Charite

Газета.Ru05:21
Аргументы и Факты

Навальный выписан из стационара клиники Charite

Аргументы и Факты05:07
RT на русском

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

RT на русском03:11
ТАСС

Навального выписали из клиники

ТАСС03:24
РИА Новости

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

РИА Новости03:23
РБК

Навального выписали из клиники «Шарите»

РБК03:26
Независимая газета

Тупики «дела Навального»

Независимая газетавчера в 12:51

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com21 сентября в 09:33
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Гэтжи: Хочу, чтобы Нурмагомедов увидел свою кровь

Американский боец Ultimate Fighting Championship Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Хабибом Нурмагомедовым Напомним, что это сражение состоится 24 октября в столице Объединённых Арабский Эмиратов – Абу-Даби.
Честный рейтинг букмекеров05:25

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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