Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
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Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Политика экстренно доставили в больницу в Омске, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите».В источнике
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