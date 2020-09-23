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Обзор газет
Обзор газет

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

В клинике Навальному были проведены все необходимые процедуры и анализы, на данный момент его здоровью ничего не угрожает.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии не стали отвечать на вопросы о местонахождении Навального

РИА Новости07:17
Независимая газета

Тупики «дела Навального»

Независимая газетавчера в 12:51
Аргументы и Факты

Навальный выписан из стационара клиники Charite

Аргументы и Факты05:07
РБК

Навального выписали из клиники «Шарите»

РБК03:26
ТАСС

Навального выписали из клиники

ТАСС03:24
RT на русском

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

RT на русском03:11
URA.Ru

В «Шарите» сделали последнее заявление по делу Навального

URA.Ru06:45

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
Коммерсантъ06:34
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 12:35
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В Санкт-Петербурге актера подозревают в убийстве трансгендера

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего актера Юрия Яновского (также известного под псевдонимом Юра Тверской), подозреваемого в убийстве и расчленении 24-летней трансгендерной девушки из Таджикистана.
Газета.Ru06:54
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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