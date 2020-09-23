Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
Смотрите также
Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
В Москве простились с Михаилом Борисовым
Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики
В Санкт-Петербурге актера подозревают в убийстве трансгендера
Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Китайский фильм «Восемь сотен» возглавил мировой прокат в 2020 году
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета
Греф выступил против повышения налогов в России
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%
Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум
SZ: в Германии не смогли начать расследование по Навальному
Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%
Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тыс. через три года
Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
В России открыли универсальный природный антибиотик
В клинике Навальному были проведены все необходимые процедуры и анализы, на данный момент его здоровью ничего не угрожает.В источнике
Подробнее о событии