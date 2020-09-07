Алексей Навальный выведен из комы и реагирует на окружающих
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По словам медиков, Навальный был постепенно выведен из искусственной комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он также реагирует на обращения окружающих.В источнике
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Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы
Эхо Москвывчера в 12:41