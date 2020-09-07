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REGNUM
REGNUM

Алексей Навальный выведен из комы и реагирует на окружающих

По словам медиков, Навальный был постепенно выведен из искусственной комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он также реагирует на обращения окружающих.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07
Эхо Москвы

Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы

Эхо Москвывчера в 12:41
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАССвчера в 09:10
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

РИА Новостивчера в 11:00
Московский Комсомолец

Алексей Навальный вышел из комы

Московский Комсомолецвчера в 09:14
RT на русском

Врачи вывели Навального из искусственной комы

RT на русскомвчера в 09:24

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
REGNUM17:46
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Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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Суд отказался вернуть дело экс-главы Сахалина Хорошавина в прокуратуру

Южно-Сахалинский городской суд отклонил три ходатайства адвоката бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Ольги Артюховой о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за серьезных процессуальных нарушений, допущенных при расследовании, сообщает ТАСС.
Право.рувчера в 02:51
4

Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся за границей

Сын бывшего главы волгоградского управления Следственного комитета России (СКР) Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме — в поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова, — скрылся за границей.
Lenta.ruвчера в 13:10
18

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новостивчера в 17:29
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