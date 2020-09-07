Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Смотрите также
Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа
Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального
Юлия Навальная выступила против участия Рошаля в лечении ее мужа
Смертельная гонка свадебного кортежа на Кавказе попала на видео
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
Сокращенные сотрудники проекта «Наследие» обратились к президенту
«Харламов много потерял»: Кристина Асмус в золотом ультрамини удивила фанатов
Умер актер из фильмов «Легенда о Коловрате» и «Союз спасения»
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
Германия потребовала от России действий в связи с делом Навального
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Юлия Навальная выступила против участия Рошаля в лечении ее мужа
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Милиция начала поиск пропавшей белорусской оппозиционерки Колесниковой
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии
Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite. Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.В источнике
Подробнее о событии
Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы
Эхо Москвывчера в 12:41