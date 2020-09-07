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РИА Новости
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite. Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07
Московский Комсомолец

Алексей Навальный вышел из комы

Московский Комсомолецвчера в 09:14
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАССвчера в 09:10
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

РИА Новостивчера в 11:00
RT на русском

Врачи вывели Навального из искусственной комы

RT на русскомвчера в 09:24
Эхо Москвы

Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы

Эхо Москвывчера в 12:41

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новостивчера в 13:11

ФСБ не нашла нарушений в действиях по делу о госизмене Сафронова

Федеральная служба безопасности не увидела нарушений в уголовном деле в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о государственной измене, сообщается в ответе спецслужбы на запросы российских СМИ.
SM Newsвчера в 14:49

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИвчера в 10:29
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