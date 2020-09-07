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Навального вывели из медицинской комы

Врачи немецкой клиники «Шарите» вывели российского оппозиционера Алексея Навального из медикаментозной комы, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь. Об этом говорится в сообщении медучреждения, которое было опубликовано в понедельник, 7 сентября.В источнике
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Forbes

Навального вывели из искусственной комы

Forbesвчера в 09:41
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07
RT на русском

Врачи вывели Навального из искусственной комы

RT на русскомвчера в 09:24
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАССвчера в 09:10
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

РИА Новостивчера в 11:00
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
Московский Комсомолец

Алексей Навальный вышел из комы

Московский Комсомолецвчера в 09:14

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
3

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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В Республике Алтай резко подскочило число зараженных коронавирусом

Общее число инфицированных достигло 2364 За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в регионе – 2364, сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ21:53
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«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03

Определен эпицентр нового тайфуна «Хайшен», который ударит по Приморью

Смотрите такжеМЧС направило дополнительные группировки сил в районы Приморья, где ожидают новый тайфун Согласно прогнозам, тайфун начнет формировать собственный фронт уже 7 сентября, а ливни продлятся около суток.
Общественное телевидение Россиивчера в 02:23
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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