Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
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Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite. Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.В источнике
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Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы
Эхо Москвывчера в 12:41