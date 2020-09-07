Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Навального вывели из медицинской комы

Врачи немецкой клиники «Шарите» вывели российского оппозиционера Алексея Навального из медикаментозной комы, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь. Об этом говорится в сообщении медучреждения, которое было опубликовано в понедельник, 7 сентября.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАССвчера в 09:10
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07
RT на русском

Врачи вывели Навального из искусственной комы

RT на русскомвчера в 09:24
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

РИА Новостивчера в 11:00
Forbes

Навального вывели из искусственной комы

Forbesвчера в 09:41
Московский Комсомолец

Алексей Навальный вышел из комы

Московский Комсомолецвчера в 09:14

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
REGNUM17:46
358

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
4

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
3

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
128

«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года

Ученые, которые прикрепили штамм бактерий к внешней стороне Международной космической станции, были удивлены, обнаружив, что он выжил в течение трех лет в открытом космосе.
Южный Федеральный5 сентября в 23:46
6

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
776

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
1,5K

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
215