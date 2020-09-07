Навального вывели из медицинской комы
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Врачи немецкой клиники «Шарите» вывели российского оппозиционера Алексея Навального из медикаментозной комы, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь. Об этом говорится в сообщении медучреждения, которое было опубликовано в понедельник, 7 сентября.В источнике
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