Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
Ранее "Медицинский вестник" со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 - из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.
Граждане стран, которым для въезда в Марокко не требуется виза, могут воспользоваться рейсами национального авиаперевозчика королевства компании Royal Air Maroc при наличии приглашения от марокканской компании или подтвержденной брони в отеле.
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.