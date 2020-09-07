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Ведомости
Ведомости

Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

Основателя ФБК Алексея Навального вывели из медикаментозной комы, следует из заявления берлинской клиники Charité, опубликованного на ее сайте.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Интерфакс13:30
Московский Комсомолец

Алексей Навальный вышел из комы

Московский Комсомолец09:14
RT на русском

Врачи вывели Навального из искусственной комы

RT на русском09:24
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАСС09:10
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

РИА Новости11:00
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:07
Эхо Москвы

Врачи берлинской клиники Шарите вывели политика Алексея Навального из искусственной комы

Эхо Москвы12:41

Минфин предложил упростить уплату налогов и сборов для бизнеса

Минфин России подготовил законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юрлиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам налогов, торговому сбору и страховым взносам.
Коммерсантъ14:50

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Ранее "Медицинский вестник" со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 - из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.
РИА Новости15:00

В Марокко разрешили полеты на Royal Air Maroc из безвизовых стран

Граждане стран, которым для въезда в Марокко не требуется виза, могут воспользоваться рейсами национального авиаперевозчика королевства компании Royal Air Maroc при наличии приглашения от марокканской компании или подтвержденной брони в отеле.
Известия12:44
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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