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РИА Новости
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы, в которой его держали на протяжении 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite. Отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует на словесные раздражители.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
Forbes

Навального вывели из искусственной комы

Forbesвчера в 09:41
RT на русском

Врачи вывели Навального из искусственной комы

RT на русскомвчера в 09:24
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАССвчера в 09:10
РИА Новости

Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ

РИА Новостивчера в 11:00
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07
Московский Комсомолец

Алексей Навальный вышел из комы

Московский Комсомолецвчера в 09:14

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
РИА Новости23:05

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову

В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.
РБКвчера в 15:19
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

Немецкий институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха одобрил клинические испытания вакцины BNT162b2 от коронавируса, которые разрабатывают американская Pfizer и немецкая Biontech.
ToDay News Ufa23:12
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Новые списки указывают на скорый анонс Xbox Series S

Новая классификация программного обеспечения, проведенная международными рейтинговыми агентствами, может служить дополнительным доказательством того, что компания Microsoft планирует анонсировать вторую консоль Xbox следующего поколения.
МИТвчера в 09:16
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Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
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