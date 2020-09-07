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РБК
РБК

Навального вывели из медицинской комы

Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».В источнике
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Интерфакс

Навального вывели из комы

Интерфакс09:19
ТАСС

Алексея Навального вывели из искусственной комы

ТАСС09:10
РБК

Навального вывели из медицинской комы

РБК09:13
Комсомольская правда

Алексея Навального вывели из комы

Комсомольская правда09:12
Коммерсантъ

Навального вывели из комы

Коммерсантъ09:12
РЕН ТВ

«Шарите»: Навального вывели из комы

РЕН ТВ09:11
РИА Новости

Навального вывели из комы

РИА Новости09:14

Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом.
РБК08:25
1

В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
13

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
13

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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