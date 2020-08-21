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Пятый канал
Пятый канал

Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию

Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.В источнике
С чего всё началось
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, находившего в тяжелом состоянии в омской больнице, доставили на реанимобиле в аэропорт, сообщила
 в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
РБК20:42
Подробнее о событии
ТАСС

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

ТАСС19:50
Царьград

Навальный «тайно» покинул больницу в Омске

Царьград20:48
РБК

Навального доставили из омской больницы в аэропорт

РБК20:42
Коммерсантъ

Навального привезли из БСМП №1 в омский аэропорт

Коммерсантъ20:07
БК55

Навального увезли из омской больницы в Германию

БК5521:25
Om1.ru

Навального вывезли из реанимации омской больницы в аэропорт и эвакуируют в Германию

Om1.ru20:15
Фонтанка.Ру

Самолёт, который вылетел из Германии за Навальным, приземлился в аэропорту Омска

Фонтанка.Рувчера в 02:38

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

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РБК22:45