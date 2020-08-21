Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию
Смотрите также
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление
Белорусская оппозиция просит рабочих продолжать забастовки
Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
В Москве на год из-за ремонта закрывается станция метро «Рижская»
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Навальный впал в кому в больнице Омска после отравления
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
В омской больнице заявили, что поставили диагноз Алексею Навальному
Навального разрешили перевезти на лечение в Германию
Алексея Навального запретили перевозить в клинику в Германию
Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
Мишустин разрешил россиянам регистрировать транспортные средства в МФЦ
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Экипаж МКС изолировали в российском сегменте из-за падения давления
Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии
Самолёт, который вылетел из Германии за Навальным, приземлился в аэропорту Омска
Фонтанка.Рувчера в 02:38