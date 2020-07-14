Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете. Об этом сам политик сообщил в своем Instagram.