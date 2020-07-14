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Daily StormDaily Storm

Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете. Об этом сам политик сообщил в своем Instagram.В источнике
Подробнее о событии

Политик Алексей Навальный вызван на допрос в СК

Эхо Москвывчера в 11:32

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

РИА Новостивчера в 08:24

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Коммерсантъвчера в 07:54

Навального вызвали на допрос по делу о клевете в отношении ветерана войны

ТАССвчера в 08:08

Навальный заявил о вызове на допрос в Следственный комитет

РБКвчера в 08:15

Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

Ведомостивчера в 07:38

Алексея Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете про ветерана войны

Znak.comвчера в 07:20
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В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.
РИА Новости20:04

Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ruвчера в 11:28
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Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»

Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
Известиявчера в 10:18
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости13 июля в 11:59
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Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ruвчера в 03:50
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Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна13 июля в 06:41
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