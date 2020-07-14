Общество

ИнтерфаксИнтерфаксНавального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете. Навальный сообщил на своей странице в инстаграме, что повестку ему передали на выходе из дома, допрос связан с уголовным делом по статье о клевете.
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Политик Алексей Навальный вызван на допрос в СК

Эхо Москвы11:32

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

РИА Новости08:24

Алексея Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете про ветерана войны

Znak.com07:20

Навального вызвали на допрос по делу о клевете в отношении ветерана войны

ТАСС08:08

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Коммерсантъ07:54

Навальный заявил о вызове на допрос в Следственный комитет

РБК08:15

Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье «клевета»

Московский Комсомолец07:19
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Хоккей

Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона НХЛ

Голкипер рассматривал возможность вернуться в московский ЦСКА, чтобы не пропустить длительный срок, но команда не захотела его подписывать менее, чем на сезон.
CT news 08:19
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи»

Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».
Sport24.ru 08:33
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Культура

Дудь поговорил с Лошаком о Пелевине и журналистских компромиссах

Культуромания 09:11
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 12 июля в 11:20
24
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Фамаликана»

Москва, 14 июля 2020, 19:31 — REGNUM Руководство московского ЦСКА заинтересовано в услугах 23-летнего форварда «Фамаликана» Антонио Мартинеса.
REGNUM 12:31
Общество

В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
2
Политика

Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
75
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
43
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
1,8K
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
1K
Происшествия

Масштабный пожар на складе ПВХ в Самаре сняли с воздуха

Почти сутки сотрудники МЧС пытаются совладать с пожаром на складе с краской и пластиковыми изделиями в Самаре.
Вести.Ru 04:53
44
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
2,9K
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
23
Общество

В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии

В результате без электроснабжения остались жители посёлка Сазанлей и жители восьми микрорайонов города.
Balakovo24.ru 09:32
Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
19
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК вчера в 04:58
8,5K
Здоровье

Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза

Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
Собеседник 12:36
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
59
Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
Общество

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
РБК 12:39
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
317
Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Здоровье

Особый режим по COVID-19 в Саратовской области продлят

В Саратовской области планируется продлить "антикоронавирусные" ограничения.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:25
Политика

Построено более 50 км трубопровода для переброски воды в Симферополь

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщили в Минобороны России.
Взгляд.ру 12 июля в 23:42
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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