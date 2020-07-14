Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете. Навальный сообщил на своей странице в инстаграме, что повестку ему передали на выходе из дома, допрос связан с уголовным делом по статье о клевете.

Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

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Хоккей «Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".