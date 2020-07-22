Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.

Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

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