Общество
РАПСИНавальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана
Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
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Политика
Трамп допустил закрытие других китайских консульств в США
Президент США Дональд Трамп допустил закрытие других китайских консульств в стране.
Lenta.ru 19:23
Футбол
«Рома» одержала крупную победу в Серии А и обошла «Милан»
«Рома» разгромила на выезде СПАЛ в матче 35-го тура чемпионата Италии (6:1).
RT на русском 17:39
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru 10:13
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета 18:42
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток вчера в 08:07
Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM 13:17
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Футбол
«Спартак» обыграл «Рубин», забив два гола с пенальти
«Рубин» забил гол на 45-й минуте встречи, футболист команды Иван Игнатьев также направил мяч в ворота соперников с пенальти.
Национальная служба новостей 14:41
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru 19:31
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
В США футболиста Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
Бывшего форварда сборной Испании и «Барселоны» Давида Вилью обвинили в США в сексуальных домогательствах, пишет издание Hudson River Blue.
МИР 24 08:08
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 09:33
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Lenta.ru 18:43