Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РАПСИ
РАПСИ

Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана

Коммерсантъ11:29
РИА Новости

СК предъявил Навальному обвинение в клевете

РИА Новости11:42
Lenta.ru

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Lenta.ru11:34
Интерфакс

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Интерфакс12:17
РБК

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

РБК11:19
Вести.Ru

Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана

Вести.Ru11:16
ТАСС

Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

ТАСС10:57
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру14:14
2
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама