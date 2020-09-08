Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
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Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.В источнике
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