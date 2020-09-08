Россияне отказываются от банковских карт

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет - на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.