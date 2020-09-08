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РИА Новости
РИА Новости

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.В источнике
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РИА Новости

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

РИА Новостивчера в 09:40
РЕН ТВ

Анализы Навального в Омске проводили на оборудовании производства США

РЕН ТВвчера в 07:50
РИА ОмскИнформ

«При фосфорорганическом отравлении Навальный погиб бы в первые часы»

РИА ОмскИнформвчера в 07:59
REGNUM

Токсиколог рассказал о масштабной диагностике состояния Навального

REGNUMвчера в 07:55
RT на русском

Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному

RT на русскомвчера в 07:48
Интерфакс

Яд у Навального в России не выявили 60 исследований и восемь консилиумов

Интерфаксвчера в 07:43
Фонтанка.Ру

«Восемь консилиумов, 60 биохимических исследований». Главный токсиколог Омской области заверил в отсутствии следов отравляющих веществ в организме Навального

Фонтанка.Рувчера в 08:11

Россияне отказываются от банковских карт

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет - на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.
Газета.Ru17:20
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

Китай и Россия разработают основу для водородной батареи до 2023 года

Специалисты России возьмут на себя разработку высокоэффективных катализаторов для водородных батарей. youtube.com Составить рабочий прототип ученые должны через три года плотного сотрудничества.
МедиаПотоквчера в 14:23
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новостивчера в 14:17
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