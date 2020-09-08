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РИА Новости
РИА Новости

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.В источнике
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РИА Новости

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

РИА Новости09:40
РЕН ТВ

Анализы Навального в Омске проводили на оборудовании производства США

РЕН ТВ07:50
РИА ОмскИнформ

«При фосфорорганическом отравлении Навальный погиб бы в первые часы»

РИА ОмскИнформ07:59
REGNUM

Токсиколог рассказал о масштабной диагностике состояния Навального

REGNUM07:55
RT на русском

Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному

RT на русском07:48
Интерфакс

Яд у Навального в России не выявили 60 исследований и восемь консилиумов

Интерфакс07:43
Фонтанка.Ру

«Восемь консилиумов, 60 биохимических исследований». Главный токсиколог Омской области заверил в отсутствии следов отравляющих веществ в организме Навального

Фонтанка.Ру08:11

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса
РБК09:35
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Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23

Российская система РЭБ превратит самолеты США в консервные банки

По мнению экспертов, российский Су-57 может превзойти конкурентов благодаря ряду инновационных решений, в числе которых использование перспективного комплекса радиоэлектронной борьбы «Гималаи».
Военное дело03:28
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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В воронежских больницах вводят новые места для пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 развернуто 100 дополнительных койко-мест в ВГКБ №2, 60 – в ВГКБ №20, 40 – в ВГКБ №3, сообщили в пресс-центре регионального депздрава во вторник, 8 сентября.
Kursk.com08:03
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