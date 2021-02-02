Навальный будет этапирован в колонию в Центральном федеральном округе РФ
Алексея Навального после вступления в силу решения суда должны этапировать в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, заявил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.В источнике
С чего всё началось
Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе РФ
Алексей Навальный, которому во вторник заменили условное наказание на реальное, будет этапирован после вступления этого решения суда в силу, и это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах.
Интерфаксвчера в 15:05
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Навального могут этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа
Коммерсантъвчера в 15:43