Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Росбалт
Росбалт

Навальный будет этапирован в колонию в Центральном федеральном округе РФ

Алексея Навального после вступления в силу решения суда должны этапировать в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, заявил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.В источнике
Блокнот.ру
Московский Комсомолец
Life.ru
Lenta.ru
Брянские новости
Политическая Экспертиза
News.ru
Общественная служба новостей
Mockva.ru
Орелград
Народные новости
Росбалт
Znak.com
Царьград
Rusvesna.su
URA.Ru
ФАН
С чего всё началось
Интерфакс

Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе РФ

Алексей Навальный, которому во вторник заменили условное наказание на реальное, будет этапирован после вступления этого решения суда в силу, и это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах.
Интерфаксвчера в 15:05
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Отбывать наказание Навального отправят в колонию в центральной части России

Эхо Москвы16:05
РИА Новости

Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО

РИА Новости16:05
RT на русском

Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО

RT на русскомвчера в 15:52
Коммерсантъ

Навального могут этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа

Коммерсантъвчера в 15:43
URA.Ru

В ОНК раскрыли, где Навальный будет отбывать срок

URA.Ruвчера в 15:17
Life.ru

Навального могут этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа

Life.ruвчера в 15:15
Lenta.ru

Навального этапируют в колонию в Центральной России

Lenta.ruвчера в 15:13

«Газпром» в январе увеличил экспорт газа на 45%

"Газпром" в январе поставил в дальнее зарубежье исторически рекордный для этого месяца объем газа – 19,4 млрд куб. м. Объем поставок увеличился в прошлом месяце на 45,4% в годовом выражении, сообщает компания.
Вести.Ru1 февраля в 05:44