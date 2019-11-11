с чего всё началось

Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Теннис Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Здоровье Врачи назвали самую проблемную группу крови Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

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Технологии WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.

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Общество Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

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Происшествия Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.

Армия и оружие Асад рассказал о связях США и «Аль-Каиды» Асад рассказал, что эти американские руководители сами рассказывали о роли США в поддержке «Аль-Каиды» в Афганистане.

Политика В Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок» Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле.

Общество В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы "Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

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Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

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Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

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