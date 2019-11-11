с чего всё началось

Политик Алексей Навальный опубликовал расследование по поводу возможного имущества прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Общество FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская решили расстаться Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.

Политика «Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.

Авто Презентация нового поколения Skoda Octavia состоится 11 ноября Мировая премьера новой Skoda Octavia состоится уже сегодня, в понедельник в Праге.

Теннис Медведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Футбол Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака» Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Происшествия СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом Кросс-вэн Renault Triber дебютировал в начале лета и предлагается на индийском рынке уже два месяца.

Шоу-бизнес Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.

Шоу-бизнес Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.

Экономика Беглов хочет урезать субсидии на общественный транспорт на 3 млрд рублей Своей поправкой в проект бюджет 2020 года градоначальник решил значительно снизить субсидии перевозчикам – в общей сумме это почти 3 млрд рублей.

Хоккей Коннор Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.