Общество
КоммерсантъНавальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Политик Алексей Навальный опубликовал расследование по поводу возможного имущества прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.
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с чего всё началось
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.Медиазона04:58
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