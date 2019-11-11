Общество

КоммерсантъКоммерсантъНавальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Политик Алексей Навальный опубликовал расследование по поводу возможного имущества прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.
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с чего всё началось
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном
 в ютуб-канале Алексея Навального.
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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