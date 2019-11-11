с чего всё началось

Политик Алексей Навальный опубликовал расследование по поводу возможного имущества прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Происшествия В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Общество Россияне не стали отказываться от наличных денег По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.

Общество Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.

Футбол Баста подарил «СКА-Ростов» новый клубный автобус Напомним, известный музыкант стал владельцем ростовского футбольного клуба осенью 2019 года.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Происшествия На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.

Технологии В США начали продавать водку из воздуха и воды В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.

Политика Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

Космос Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Общество Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Политика Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Здоровье В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.